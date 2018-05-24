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24.05.18 12:09

Тульская область и ОАК подписали соглашение о стратегическом партнерстве

© РИА Новости. Михаил Маркив
24 мая. Interfax-Russia.ru - Тульская область и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в рамках XXII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба областного правительства.

Документ подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь.

Соглашение, уточняет пресс-служба, предполагает сохранение и наращивание промышленного и экономического потенциала; создание благоприятных условий для привлечения инвестиционных ресурсов и их эффективного использования; проведение исследований и разработок совместно с разработчиками и производителями авиационных компонентов в Тульской области, а также совместную работу в регионе по поиску, продвижению и акселерации молодых команд и стартапов.

"Объединенная авиастроительная корпорация - одна из крупнейших компаний на мировом рынке авиастроения. Подписанное соглашение нацелено на установление более тесной кооперации между холдингом и промышленными предприятиями региона. Такого рода партнерство будет выгодно для всех участников проекта", - цитирует пресс-служба А.Дюмина.

Губернатор также отметил, что в особой экономической зоне Тульской области "Узловая" создается научно-производственный кластер "Композитная долина".

"Очень важно, что его (кластера - ИФ) продукция будет востребована предприятиями холдинга (ОАК - ИФ)", - сказал А.Дюмин.

Ю.Слюсарь, в свою очередь, указал на востребованность продукции тульских предприятий предприятиями ОАК.

"Развитие эффективной системы поставщиков для предприятий ОАК, "умное" импортозамещение, включение в кооперацию высокотехнологичных компаний и решений - это ключевые точки роста российского самолетостроения. Учитывая исторически высокий уровень развития промышленности Тульской области, и то взаимопонимание, которое у нас сложилось с руководством региона, с лидерами бизнеса, мы видим большое поле для совместной работы, - подчеркнул Ю.Слюсарь.

ОАК создана в 2006 году для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий РФ. В состав холдинга входят ПАО "Компания "Сухой", АО "Гражданские самолеты Сухого", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "ОАК - Транспортные самолеты", ОАО "Ил", ПАО "Туполев", АО "Авиастар-СП" и др. Более 90% ОАК принадлежат РФ, около 5% - ВЭБу, остальные акции находятся в свободном обращении.

Приоритетными направлениями деятельности Корпорации яволяются разработка, производство, испытания и сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники гражданского и военного назначения. В сфере работы компаний ОАК - модернизация, ремонт и утилизация воздушных судов, подготовка кадров и повышение квалификации летного состава.

Наибольший удельный вес в структуре производства ОАК имеет продукция военного назначения - как для министерства обороны РФ, так и для иностранных заказчиков.

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