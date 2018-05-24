Подобраны 34 стартовые площадки реновации на юго-западе Москвы

24.05.18 12:21

© РИА Новости. Максим Блинов

24 мая. Interfax-Russia.ru - На территории Юго-Западного округа Москвы подобрано 34 площадки для строительства стартовых домов по программе реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг.

"При подборе этих площадок мы руководствовались несколькими важными критериями. Это свободные городские участки, находящиеся либо в кварталах реновации, либо неподалеку от домов, включенных в программу", - сказала Ю.Княжевская.

Также, по ее словам, при выборе стартовых площадок обязательно учитывается минимизация перекладки инженерных сетей.

"Наконец, участки выбирали с точки зрения шаговой доступности до объектов транспортной инфраструктуры, чтобы они были расположены не очень далеко от линий метро, МЦК или железных дорог. Разумеется, при выборе стартовых площадок мы обязательно учитываем и мнение жителей. Некоторые адреса нам подсказывают сами москвичи", - пояснила председатель комитета.

Ю.Княжевская подчеркнула, что все территории разные по площади, сложности, градостроительным особенностям, поэтому на разработку каждого проекта требуется разное время.

"Но в любом случае проекты планировок будут представлены на публичных слушаниях, и большинство - в конце этого года", - добавила она.

Всего на юго-западе Москвы в программу реновации вошло 520 домов. Разрабатывается 15 проектов планировки территории. Они охватывают 29 кварталов реновации, в состав которых вошли 429 домов. На оставшийся 91 дом будет подготовлена другая градостроительная документация.