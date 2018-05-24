Ученик московской школы получил ножевое ранение на занятии

24.05.18 13:00

© РИА Новости. Андрей Стенин

24 мая. Interfax-Russia.ru - Ученик 9-го класса школы N1571 на северо-западе Москвы задел складным ножом своего одноклассника во время занятия, сообщил "Интерфаксу" замруководителя департамента образования города Павел Карпов.

"По информации директора школы Марины Варгамян школьник баловался с перочинным ножом и случайно задел своего товарища. Ребенок не получил сильных повреждений, лишь небольшое непроникающее ранение. Учитель сразу же вмешался, в школу была вызвана скорая помощь и полиция, медики прибыли оперативно, на месте оказали первую помощь и доставили в стационар", - рассказал он.

По словам П.Карпова, в настоящее время здоровью ребенка ничто не угрожает.

При этом утверждается, что конфликтных отношений между ребятами не было.

Замглавы департамента добавил, что в настоящее время в школе проверяется охрана, проводится служебное расследование для выяснения, как ребенку удалось пронести нож.

В пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, на месте работают следователи.

В свою очередь источник агентства пояснил, что на данном этапе правоохранителями рассматриваются различные версии случившегося, в числе которых конфликт между учениками.