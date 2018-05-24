Заявление по рейсу MH17 является старой историей, вброшенной в информационное поле в 2014 году

24.05.18 13:14

© РИА Новости. Максим Блинов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов скептически воспринял заявление Совместной следственной группы (ССГ) по самолету MH17, сбитому в 2014 году над Донбассом.

"Это старая история, которая была вброшена в информационное поле ещё тогда же, в 2014 году", - заявил он "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ, комментируя опубликований ранее доклад.

Ранее в Cовместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет MH17 на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

В ходе презентации материалов расследования в Нидерландах участники работы показали фильм, в котором объясняется, как они пришли к такому выводу.

В частности, следователи утверждают, что отследили весь путь переброски из-под Курска на восток Украины ЗРК "Бук" с которого, по заявлению Совместной следственной группы, и была выпущена ракета. Кроме того, следователи предоставили технические данные, доказывающие, по их словам, правильность их вывода.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.