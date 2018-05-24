Вопрос повышения пенсионного возраста находится в процессе обсуждения – Голикова

24.05.18 13:25

© РИА Новости. Екатерина Штукина

24 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ обсуждает вопросы повышения пенсионного возраста, однако в кабинете министров существуют различные точки зрения относительно параметров, заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

"Я бы не стала сейчас забегать вперед. Действительно, этот вопрос обсуждается. Есть разные подходы к этой теме. Правительство сейчас окончательно не определилось, но мы на эту тему работаем", - сказала Т.Голикова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Как только будет принято согласованное решение, мы его представим", - добавила вице-премьер.