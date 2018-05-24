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24.05.18 13:36

Археологи попросили остановить благоустройство двух переулков в центре столицы

© РИА Новости. Александр Кряжев
24 мая. Interfax-Russia.ru - Работы по благоустройству Большого и Малого Златоустинских переулков в Москве необходимо приостановить из-за сделанных там археологических находок, говорится в адресованном мэру Сергею Собянину открытом письме, распространенном в четверг общественным движением "Архнадзор".

Свои подписи под документом поставили один из основателей "Архнадзора" Рустам Рахматуллин, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов, главный редактор сайта "Хранители Наследия" Константин Михайлов. Также к обращению присоединились заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов и руководитель проекта "Москва, которой нет" Юлия Мезенцева.

Как отмечается в письме, в апреле-мае в Армянском, Кривоколенном, Большом и Малом Златоустинских переулках во время работ по благоустройству были вскрыты фундаменты и нижние части построек XVII-XVIII вв. Прежде всего, речь идет о строениях Златоустовского монастыря и снесенной 80 лет назад церкви Николы в Столпах. Археологи обнаружили старинные надгробия, фрагменты изразцов и другие археологические предметы.

Авторы подчеркивают, что археологические находки в этом районе оказались самыми значительными за последние восемь лет.

"В настоящее время работы по благоустройству переулков продолжаются. По нашей информации, к сожалению, не исключен вариант, при котором древние фундаменты будут вновь засыпаны, а то и забетонированы, что равнозначно их утрате. При таком развитии событий храм Николы в Столпах фактически будет вновь сровнен с землей - на этот раз безвозвратно", - говорится в письме.

Авторы просят С.Собянина "ввиду особой значимости и ценности археологического наследия на участках Златоустовского монастыря и храма Николы в Столпах, дать распоряжение об изменении сроков окончания работ по благоустройству Большого и Малого Златоустинских переулков, поручить провести работы по консервации и сохранению объектов археологии, по проектированию на их основе археологического парка с музеефикацией указанных объектов на месте". В дальнейшем, отмечают авторы обращения, на благоустроенной территории можно создать археологический парк.

"В состав этого парка и возможного туристического маршрута могут быть включены и древности Златоустовского монастыря по соседству. Соответствующие проектные предложения имеются. Необходима тщательная архитектурно-археологическая фиксация объектов их консервация и сохранение в целях дальнейшего экспонирования", - говорится в обращении.

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