Новые технические решения будут внедряться для блокировки Telegram

24.05.18 13:47

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

24 мая. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор намерен внедрять новые технические решения для более эффективной блокировки Telegram на территории РФ, заявил глава ведомства Александр Жаров.

"Что будет дальше? Я не склонен говорит о конкретных технических решениях, но они у нас есть, и мы в дальнейшем их будем внедрять", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ 2018 в четверг.

"Мы не намерены дальше блокировать никакие подсети, работаем точечно, по конкретным IP-адресам. Поэтому говорить о том, что мы нанесем вред каким-то добропорядочным ресурсам, сейчас не надо", - подчеркнул он.