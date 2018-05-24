Заморозки ожидаются в Поволжье

24.05.18 13:58

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Спасатели предупреждают жителей ряда регионов Приволжского федерального округа об ухудшении погодных условий и заморозках.

На сайте ГУ МЧС РФ по Нижегородской области со ссылкой на синоптиков сообщается, что в ночь на 26 мая местами в регионе ожидаются заморозки до минус 1 градуса С, на поверхности почвы - до минус 3 градусов С.

В связи с этим спасатели не исключают вероятности повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, а также увеличение количества техногенных пожаров из-за использования печей и электронагревателей.

ГУ МЧС РФ по Кировской области предупреждает, что ночью 25 и 26 мая на почве также прогнозируется температура от 0 до минус 3 градусов, в воздухе - до минус 1 градуса.

В Пермском крае, по данным регионального МЧС, в пятницу и субботу ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов.

В Самарской области заморозки ожидаются в ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков, местами в регионе в ночь на субботу и в ночь на воскресенье температура воздуха и на поверхности почвы может снизиться до 3 градусов ниже ноля.

В свою очередь Гидрометцентр Татарстана сообщает, что ночью и днем 25 мая местами на территории республики ожидаются гроза и сильный ветер порывами до 17 м/с, при грозе до 20 м/с.

Башкирские синоптики также прогнозируют ухудшение погодных условий на территории республики.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ, 25 мая местами ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.

ГУ МЧС по Башкирии напоминает, что при усилении ветра необходимо ограничить выход на улицу, желательно находиться в помещениях. В случае нахождения на улице рекомендуется укрыться в подземных переходах или зайти в подъезды.

"Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", - отмечает пресс-служба чрезвычайного ведомства.