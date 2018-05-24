Стройка в деле: первые дома по реновации в Москве заселят в этом году
  
Первый ход: Кремль сомневается в искренности видеообращения Юлии Скрипаль
   
Уход по плану: отставка топ-менеджеров "РусАла" должна вывести компанию из-под удара
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
24.05.18 13:58

Заморозки ожидаются в Поволжье

© РИА Новости. Евгений Биятов
24 мая. Interfax-Russia.ru - Спасатели предупреждают жителей ряда регионов Приволжского федерального округа об ухудшении погодных условий и заморозках.

На сайте ГУ МЧС РФ по Нижегородской области со ссылкой на синоптиков сообщается, что в ночь на 26 мая местами в регионе ожидаются заморозки до минус 1 градуса С, на поверхности почвы - до минус 3 градусов С.

В связи с этим спасатели не исключают вероятности повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, а также увеличение количества техногенных пожаров из-за использования печей и электронагревателей.

ГУ МЧС РФ по Кировской области предупреждает, что ночью 25 и 26 мая на почве также прогнозируется температура от 0 до минус 3 градусов, в воздухе - до минус 1 градуса.

В Пермском крае, по данным регионального МЧС, в пятницу и субботу ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов.

В Самарской области заморозки ожидаются в ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков, местами в регионе в ночь на субботу и в ночь на воскресенье температура воздуха и на поверхности почвы может снизиться до 3 градусов ниже ноля.

В свою очередь Гидрометцентр Татарстана сообщает, что ночью и днем 25 мая местами на территории республики ожидаются гроза и сильный ветер порывами до 17 м/с, при грозе до 20 м/с.

Башкирские синоптики также прогнозируют ухудшение погодных условий на территории республики.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ, 25 мая местами ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.

ГУ МЧС по Башкирии напоминает, что при усилении ветра необходимо ограничить выход на улицу, желательно находиться в помещениях. В случае нахождения на улице рекомендуется укрыться в подземных переходах или зайти в подъезды.

"Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", - отмечает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.05.18 16:54
В Москве начали обучать гидов, желающих получить аккредитацию на ведение экскурсий по станциям метро
.
  24.05.18 16:09
Собянин поддерживает проект "открытой реанимации"
.
  24.05.18 14:52
Туристы смогут зарегистрироваться в центрах госуслуг Москвы в дни ЧМ
.
  24.05.18 13:36
Археологи попросили остановить благоустройство двух переулков в центре столицы
.
  24.05.18 13:00
Ученик московской школы получил ножевое ранение на занятии
.
  24.05.18 12:21
Подобраны 34 стартовые площадки реновации на юго-западе Москвы
.
  23.05.18 15:57
Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте Навального на 30 суток
.
  23.05.18 15:32
Бывший мэр Ялты Ростенко арестован в Москве до 21 июля
.
  23.05.18 12:45
Около 30 тысяч лифтов заменено в жилых домах Москвы
.
  23.05.18 12:23
До 5-7 градусов похолодает в ночь на субботу в Москве, возможны заморозки


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket