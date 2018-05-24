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24.05.18 13:58
Заморозки ожидаются в Поволжье
На сайте ГУ МЧС РФ по Нижегородской области со ссылкой на синоптиков сообщается, что в ночь на 26 мая местами в регионе ожидаются заморозки до минус 1 градуса С, на поверхности почвы - до минус 3 градусов С.
В связи с этим спасатели не исключают вероятности повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, а также увеличение количества техногенных пожаров из-за использования печей и электронагревателей.
ГУ МЧС РФ по Кировской области предупреждает, что ночью 25 и 26 мая на почве также прогнозируется температура от 0 до минус 3 градусов, в воздухе - до минус 1 градуса.
В Пермском крае, по данным регионального МЧС, в пятницу и субботу ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов.
В Самарской области заморозки ожидаются в ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков, местами в регионе в ночь на субботу и в ночь на воскресенье температура воздуха и на поверхности почвы может снизиться до 3 градусов ниже ноля.
В свою очередь Гидрометцентр Татарстана сообщает, что ночью и днем 25 мая местами на территории республики ожидаются гроза и сильный ветер порывами до 17 м/с, при грозе до 20 м/с.
Башкирские синоптики также прогнозируют ухудшение погодных условий на территории республики.
По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ, 25 мая местами ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.
ГУ МЧС по Башкирии напоминает, что при усилении ветра необходимо ограничить выход на улицу, желательно находиться в помещениях. В случае нахождения на улице рекомендуется укрыться в подземных переходах или зайти в подъезды.
"Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", - отмечает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
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