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24.05.18 14:09

Мурманская область корректирует бюджет-2018 в связи с решением КС о полярных надбавках

© РИА Новости. Илья Питалев
24 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты Мурманской областной думы на очередном заседании в четверг приняли законопроект о корректировке бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы в первом чтении.

Законопроект представила глава Минфина Мурманской области Елена Дягилева. Министр отметила, что корректировка продиктована возросшими расходами областного бюджета в связи с решением Конституционного суда РФ о начислении северных надбавок сверх минимального размера оплаты труда, которое было вынесено 7 декабря прошлого года.

Кроме того, корректировка предусматривает увеличение финансирования государственных программ. В частности, на разработку проектно-сметной документации трех новых детских садов в Полярном, Североморске и Печенге планируется выделить 70,9 млн рублей.

Предлагается утвердить корректировку бюджета на текущий год со следующими параметрами: доходы - 58,472 млрд рублей, расходы - 63,274 млрд рублей. Дефицит составит 4,802 млрд, или 7,5% от расходов. При этом размер госдолга Мурманской области на 1 января 2019 года составит 22,311 млрд рублей.

В бюджете на 2019-2020 годы также предусмотрены изменения параметров. В 2019 году размер доходов - 59,153 млрд рублей, расходов - 61,613 млрд рублей. Дефицит составит 2,460 млрд рублей, или 3,9% от расходов. В 2020 году доходы составят 61,147 млрд рублей, расходы - 62,573 млрд рублей, дефицит - 1,425 млрд рублей, или 2,7% от расходов.

Верхний предел госдолга на 1 января 2020 года составит 24,21 млрд рублей, на 1 января 2021 года - 25,679 млрд рублей.

При обсуждении корректировки бюджета депутаты поставили условие для второго чтения этого законопроекта: Минфин Заполярья должен предусмотреть в бюджете порядка 70 млн рублей на оснащение региональных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, в первую очередь, маммографом.

Бюджет Мурманской области на 2018 год был принят с параметрами: доходы - 56,611 млрд рублей, расходы - 59,781 млрд рублей. Дефицит - 3,170 млрд рублей, или 5,3% от расходов. Верхний предел госдолга на 1 января 2019 года составлял 21,888 млрд рублей.

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