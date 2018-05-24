Калининградский аэропорт "Храброво" в январе-апреле увеличил пассажиропоток на 10%

24.05.18 14:16

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 мая. Interfax-Russia.ru - АО "Аэропорт "Храброво" (Калининград) в январе апреле 2018 года увеличило пассажиропоток на 10,67% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 492 900 человек, сообщила пресс-служба предприятия.

При этом пассажиропоток на внутренних рейсах составил 476 138 человек, увеличившись на 8,7% по сравнению с 2017 годом. На международных линиях перевезено 16 762 человек, что на 122% больше уровня прошлого года.

Значительный рост международного трафика объясняется появлением новых регулярных маршрутов и увеличением числа чартеров, пояснили в пресс-службе.

Количество взлетно-посадочных операций по итогам четырех месяцев 2018 года составило 2 641, что на 8,95% больше, чем в январе-апреле 2017 года.

В 2017 году "Храброво" обслужил 1 млн 780 тыс человек.

Калининградский аэропорт образован в 1945 году, с 1989 года является международным. В конце 2009 года образовано ЗАО "Аэропорт "Храброво". В настоящее время вледельцами АО является компания "Новапорт".