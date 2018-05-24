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24.05.18 14:16
Калининградский аэропорт "Храброво" в январе-апреле увеличил пассажиропоток на 10%
При этом пассажиропоток на внутренних рейсах составил 476 138 человек, увеличившись на 8,7% по сравнению с 2017 годом. На международных линиях перевезено 16 762 человек, что на 122% больше уровня прошлого года.
Значительный рост международного трафика объясняется появлением новых регулярных маршрутов и увеличением числа чартеров, пояснили в пресс-службе.
Количество взлетно-посадочных операций по итогам четырех месяцев 2018 года составило 2 641, что на 8,95% больше, чем в январе-апреле 2017 года.
В 2017 году "Храброво" обслужил 1 млн 780 тыс человек.
Калининградский аэропорт образован в 1945 году, с 1989 года является международным. В конце 2009 года образовано ЗАО "Аэропорт "Храброво". В настоящее время вледельцами АО является компания "Новапорт".
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