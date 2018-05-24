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24.05.18 15:39
Посвященный хоккею парк-музей планируют создать в Петербурге до 2023 года
Соответствующее соглашение подписано между правительством города и ЗАО "Первая мебельная фабрика" в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.
На площади 10 тыс. кв.м планируется создание трехуровневого интерактивного парка-музея, который, помимо экспозиционной части с коллекцией, собранной из 8 тыс. уникальных экспонатов, связанных с петербургским, российским и мировым хоккеем, будет также включать объединяющий все зоны ледовый каток, отмечается в сообщении.
Соглашение закрепляет обязанность инвестора реализовать проект в установленные сроки за счет собственных и привлеченных средств. Санкт-Петербург, в свою очередь, будет сопровождать проект посредством содействия в решении вопросов, связанных с его реализацией, добавляют в Смольном.
Объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей, говорится в сообщении.
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