Посвященный хоккею парк-музей планируют создать в Петербурге до 2023 года

24.05.18 15:39

© РИА Новости. Алексей Куденко

24 мая. Interfax-Russia.ru - Парк-музей для семейного отдыха "Страна хоккея" планируется построить в Санкт-Петербурге до 2023 года, сообщает пресс-служба Смольного в четверг.

Соответствующее соглашение подписано между правительством города и ЗАО "Первая мебельная фабрика" в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

На площади 10 тыс. кв.м планируется создание трехуровневого интерактивного парка-музея, который, помимо экспозиционной части с коллекцией, собранной из 8 тыс. уникальных экспонатов, связанных с петербургским, российским и мировым хоккеем, будет также включать объединяющий все зоны ледовый каток, отмечается в сообщении.

Соглашение закрепляет обязанность инвестора реализовать проект в установленные сроки за счет собственных и привлеченных средств. Санкт-Петербург, в свою очередь, будет сопровождать проект посредством содействия в решении вопросов, связанных с его реализацией, добавляют в Смольном.

Объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей, говорится в сообщении.