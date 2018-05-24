Отказ от налоговых льгот для компаний в Пермском крае увеличит доходы региона на 20 млрд руб. за 3 года

24.05.18 14:38

© РИА Новости. Денис Гришкин

24 мая. Interfax-Russia.ru - Замена налоговых льгот иными мерами поддержки промпредприятий позволит Пермскому краю в ближайшие три года увеличить доходы бюджета на 20 млрд рублей, сообщил глава края Максим Решетников в ходе выступления перед депутатами регионального Заксобрания в четверг.

"Мы вынуждены двигаться в сторону поэтапного отказа от действующей системы налоговых льгот и ее замещения более эффективными инструментами. Это может увеличить и доходы края за три года более чем на 20 млрд рублей", - сказал губернатор.

По его словам, Пермский край является регионом с наибольшим размером предоставленных компаниям налоговых льгот. "Безадресные налоговые льготы не нравятся федеральному правительству и Минфину. Ставят под вопрос выделение уже обещанного финансирования и не дают привлекать новое", - отметил глава региона.

При этом, сообщил М.Решетников, за последнее время появились новые инструменты (специнвестконтракты и приоритетные инвестпроекты) которые жестко увязывают предоставление налоговых льгот и ожидаемые результаты реализации проектов.

В ближайшее время губернатор планирует внести проект закона по этому вопросу.