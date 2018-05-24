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24.05.18 15:10

Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ

© РИА Новости. Евгений Биятов
24 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин встретился в четверг в Константиновском дворце с бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым и предложил ему возглавить Внешэкономбанк.

"Спасибо за доверие, не подведем", - сказал И.Шувалов в ответ на предложение президента.

И.Шувалов сменит на посту председателя ВЭБа Сергея Горькова, который был назначен на эту должность в феврале 2016 года. Он в свою очередь сменил Владимира Дмитриева, который руководил ВЭБом с 2004 года. Коллективу ВЭБа С.Горькова представлял как раз И.Шувалов.

С.Горьков возглавил ВЭБ в тот момент, когда госкорпорация, оказавшаяся под секторальными санкциями США и ЕС, испытывала огромные проблемы с ликвидностью и качеством активов. Вступив в новую должность, С.Горьков охарактеризовал ситуацию в ВЭБе фразой "больной скорее жив, чем мертв". ВЭБ не мог занимать на внешних рынках капитала, чтобы рефинансировать валютные обязательства, и оброс большим объемом непрофильных активов, качество которых оставляло желать лучшего.

Основной задачей нового председателя и команды управленцев ВЭБа, большинство из которых до этого работали вместе с С.Горьковым в Сбербанке, стала разработка новой бизнес-модели, решение проблемы неработающих активов, а также разработка стратегии развития банков в РФ и на Украине.

Новая стратегия развития ВЭБа до 2021 года была утверждена в конце 2016 года. Она предполагала на первом этапе стабилизацию работы ВЭБа и вывод непрофильных активов с баланса госкорпорации, а впоследствии наращивание кредитования экономики, в первую очередь предприятий из сегментов инфраструктуры, промышленности, высокотехнологичной сферы и экспорта. Предусмотренный стратегией рост инвестиций ВЭБ на 500 млрд рублей должен был обеспечить вклад в ВВП в диапазоне 0,4-0,7% в 2021 году.

Проблема плохих активов для ВЭБа была решена путем их передачи в специально созданный фонд, куда были размещены активы на 550 млрд рублей. Трудности с ликвидностью помогло решить государство, которое переоформило валютный депозит ФНБ на льготных условиях, разместило в ВЭБе депозиты Федерального казначейства и каждый год выдавало большие субсидии на выплаты по внешним займам. В 2016-2018 годах ВЭБ получил на эти цели из бюджета почти 350 млрд рублей и рассчитывал на ежегодную субсидию в 150 млрд рублей до 2021 года. Кроме того, ВЭБ активно занимал на внутреннем рынке, как в рублях, так и в валюте. Старые проблемы, между тем, продолжат сказываться на финансовых результатах госкорпорации: в 2017 году ВЭБ увеличил чистый убыток по МСФО в 2,6 раза, до рекордных 287,7 млрд рублей.

Разгребая груз накопившихся проблем ВЭБа, в публичной повестке С.Горьков делал акцент на теме поддержки инноваций, являясь наряду со своим бывшим руководителем Германом Грефом главным пропагандистом блокчейна и принципов управления agile.

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