Власти Самарской области договорились о размещении регионального оператора "Сколково" в технопарке Тольятти

24.05.18 15:24

© РИА Новости. Евгений Биятов

Самара. 24 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Правительство Самарской области и Фонд "Сколково" в течение месяца планируют подписать соглашение, одним из пунктов которого станет размещение регионального оператора "Сколково" в технопарке "Жигулевская долина" (Тольятти).

"Одним из пунктов соглашения между правительством Самарской области и фондом "Сколково" станет размещение регионального оператора "Сколково" на площадке технопарка Жигулевская долина, что позволит резидентам технопарка иметь доступ к тем же льготам и сервисам, что и у резидентов Сколково", - сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

В сообщении отмечается, что договоренность о соглашении, которое должно быть подписано в течение месяца, была достигнута в ходе встречи врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и президента фонда "Сколково" Виктора Вексельберга на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

ОЭЗ "Тольятти" создана в 2010 году, предоставляет инвесторам промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуры, а также налоговые и таможенные льготы. В настоящее время ее резидентами является 21 компания.