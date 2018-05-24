Ингушетия и Военно-морская академия имени адмирала Кузнецова договорились о сотрудничестве

24.05.18 15:48

© РИА Новости. Алексей Дружинин

24 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии и руководство Военно-морской академии им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова скрепили соглашением намерение взаимодействовать в вопросах профессиональной подготовки в вузе ингушских выпускников.

"В ходе визита подписал с начальником академии, вице-адмиралом Владимиром Касатоновым соглашение о сотрудничестве между Военным учебно-научным центром ВМФ "Военно-морская академия им.адмирала Н.Г. Кузнецова и Ингушетией", - написал глава республики Юнус-Бек Евкуров на своей странице в соцсети Инстаграм после посещения вуза вместе с полпредом президента РФ в СКФО Олегом Белавенцевым и руководителями северокавказских регионов.

По словам ингушского лидера, власти республики намерены взаимодействовать с Военным учебно-научным центром ВМФ в области профессиональной подготовки в вузе ингушских выпускников, проведении научно-исследовательских работ, а также мероприятий, направленных на военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание слушателей и курсантов академии.

Речь идет о возможности поступления ингушских ребят в этот вуз для получения специальных знаний с учетом высокой исторической и профессиональной компетентности высшего учебного заведения.

"Провел встречу с преподавателями и курсантами Военно-морского политехнического института. Встреча прошла в приятной атмосфере, в беседе участвовала молодежь из Ингушетии. Ребята рассказали, как проходит их учеба за пределами республики ", - добавил руководитель субъекта.

Он пожелал им успехов, призвал учиться и нести службу достойно, помня, что они представляют республику.