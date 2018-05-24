24.05.18 16:09

© РИА Новости. Игорь Онучин

24 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает проект "открытой реанимации" - создание в реанимационных отделениях больниц условий для посещения пациентов родственниками.

"Потребность открыть реанимации для посещения родственников все же есть. Именно потому, что для выздоровления пациенты особенно нуждаются в поддержке родных. А если уж это неизбежно, нельзя лишать родственников права в последнюю минуту держать руку уходящего близкого человека", - написал С.Собянин на своем персональным сайте в четверг.

По его словам, открывать подобные реанимационные отделения непросто. "Хотя на бумаге все решения давно приняты, этому препятствуют не только традиции, но и множество объективных проблем. И я с пониманием отношусь к тем врачам, которые пока только готовятся сделать такой шаг. Но в то же время я от всей души поддерживаю и благодарю врачей, которые этот шаг уже сделали и открыли свои реанимационные отделения для посещения родственников", - отметил мэр Москвы.

Он рассказал о ситуации со своей матерью, находившейся в реанимации. "У меня самого была ситуация, когда в реанимации я держал за руку свою мать, у которой шансов на выздоровление был ноль, и она меня не узнала, но при этом крепко держала мою руку. Вопреки всему, врачи сами были в крайнем удивлении, без всякой медикаментозной терапии она вернулась, по сути, с того света и через несколько недель ее выписали из больницы", - написал С.Собянин.