Ставропольский центр садоводства вложит в развитие 4,2 млрд рублей

24.05.18 16:21

© РИА Новости. Валерий Морев

24 мая. Interfax-Russia.ru - ООО "Ставропольский селекционный центр плодово-ягодного питомниководства" планирует заложить 400 га интенсивных фруктовых садов и построить оптово-распределительный центр объемом хранения 30 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, сообщила пресс-служба главы Ставропольского края.

Соглашение о реализации проекта подписали в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) председатель совета директоров компании Айдын Ширинов и губернатор региона Владимир Владимиров.

"Проект будет реализован вблизи Минеральных Вод. Ориентировочная стоимость проекта - более 4,2 млрд рублей, срок его реализации - до конца 2023 года. Ожидается, что будет создано более 200 новых рабочих мест", - говорится в пресс-релизе.

В садах будут выращивать преимущественно яблоки. Сейчас центр питомниководства выращивает и продает саженцы фруктовых деревьев. За 2017 год продано более 1 млн саженцев, в этом году показатель планируется удвоить, отмечено в пресс-релизе.