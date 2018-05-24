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24.05.18 16:43

Путин подписал указ о назначении Рогозина главой Роскосмоса

© РИА Новости. Сергей Гунеев
24 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Рогозина генеральным директором госкорпорации "Роскосмос".

Указ от 24 мая вступает в силу со дня подписания. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее в четверг В.Путин встретился в Константиновском дворце Санкт-Петербурга с Д.Рогозиным, ранее занимавшим пост вице-премьера по вопросам ОПК.

Д.Рогозин родился 21 декабря 1963 года в Москве в семье крупного организатора советской оборонной промышленности и военной науки Олега Рогозина.

В 1986 году с отличием окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

В 1988 году с отличием окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при МГК КПСС.

С 1990 по 1994 год - вице-президент АО "РАУ-Корпорация".

С 1994 по 1997 год - председатель исполкома Международного конгресса русских общин.

С 1997 по 2007 год - депутат Госдумы трёх созывов, заместитель председателя комитета по безопасности, председатель комитета по международным делам, руководитель делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы, руководитель фракции "Родина", заместитель председателя Госдумы.

В 1998 году преподавал специальный курс "Национальная безопасность" в Академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

В период с 2002 по 2004 год являлся специальным представителем президента Российской Федерации по проблемам Калининградской области, связанным с расширением Европейского союза.

С 2008 по 2011 год - постоянный представитель Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.

С февраля 2011 по 2012 год - специальный представитель президента Российской Федерации по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны.

С 2012 по 2014 год - председатель Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации.

23 декабря 2011 года назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.

21 марта 2012 года назначен специальным представителем президента по Приднестровью.

С 15 февраля 2012 года является первым заместителем председателя Организационного комитета "Победа"

С 26 июня 2012 года - председатель Морской коллегии при правительстве.

С 10 сентября 2014 года - заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Доктор философских наук, специальность "философия и теории войн".

Доктор технических наук, специальность "теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения".

Автор ряда книг по вопросам военной стратегии и политики и главный редактор глоссария военной терминологии "Война и мир в терминах и определениях" в редакциях 2004 и 2011 годов.

За освобождение заложников из плена террористических группировок на территории Чеченской Республики в 1996-1999 годах награждён именным оружием.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ.

Женат, имеет сына, троих внуков.

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