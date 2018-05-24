Смольный до конца июня объявит конкурс на выбор инвестора аэроэкспресса

24.05.18 16:46

© РИА Новости. Владимир Трефилов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга намерены до конца июня объявить конкурс на выбор инвестора проекта создания аэроэкспресса от Пулково до Витебского вокзала, сообщила пресс-служба Смольного.

В четверг в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, губернатор Георгий Полтавченко и исполнительный директор ООО "Аэроэкспресс" Валерий Федоров подписали соглашение о намерениях.

"Документ касается создания в Петербурге линии аэроэкспресса, которая соединит аэропорт Пулково с Витебским вокзалом. Проект планируется реализовать на основе государственно-частного партнерства. До конца июня город объявит конкурс на выбор инвестора проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что линия будет построена в течение четырех лет после заключения концессионного соглашения. Ориентировочная стоимость проекта - 18,8 млрд руб. Размер частных инвестиций составит около 9 млрд рублей. Дорога до "Пулково" на аэроэкспрессе будет занимать всего 26 минут, протяженность железнодорожной ветки составит 8,4 километра.

"Петербург очень заинтересован в этом проекте, и мы будем делать все, чтобы он был реализован в срок и с высоким качеством", - отметил Г.Полтавченко на церемонии.

В марте вице-губернатор Игорь Албин сообщил журналистам, что для реализации проекта необходимо порядка 25 млрд рублей, его окупаемость составит 12 лет. Он добавил, что "до 10 млрд рублей имущественным взносом мы (город - ИФ) обеспечим". Петербург в этом году обеспечит первоначальный взнос.

И.Албин также сообщил, что в рамках проекта необходимо создать порядка 5 км железнодорожного путей.

Как отметил вице-губернатор, интерес к проекту очень большой, однако в РЖД пока не нашли понимания по финансированию, но компания помогает организационно. "Наиболее продвинутые переговоры по ВСД и Аэроэкспрессу идут с ВТБ", - сказал он.

нс ис