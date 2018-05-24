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24.05.18 16:47
Путин подписал указ о назначении Шувалова председателем ВЭБ
Указ от 24 мая вступает в силу со дня подписания. Документ опубликован на сайте Кремля.
И.Шувалов родился 4 января 1967 г. в п.Билибино Магаданской области.
В 1993 г. окончил юридический факультет Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова по специальности "правоведение".
1984-1985 гг. - лаборант в научно-исследовательском институте "Экос".
1985-1987 гг. - служба в рядах Советской Армии.
В 1993 г. - атташе правового департамента министерства иностранных дел Российской Федерации.
1993-1995 гг. - старший юрисконсульт АОЗТ "АЛМ Консалтинг", с 1995 г. - директор адвокатского бюро "АЛМ".
В 1997 г. - начальник департамента государственного реестра федеральной собственности Государственного комитета России по управлению государственным имуществом.
В 1998 г. - заместитель министра государственного имущества Российской Федерации.
1998-2000 гг. - председатель Российского фонда федерального имущества.
2000-2003 гг. - руководитель аппарата правительства Российской Федерации - министр Российской Федерации.
В 2003 г. - помощник президента Российской Федерации.
2003-2004 гг. - заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.
В 2004 г.- помощник президента Российской Федерации.
С 2005 г. является также российским "шерпой" в "Группе восьми".
С 2008 г. - первый заместитель председателя правительства Российской Федерации.
Женат. Четверо детей: два сына и две дочери.
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