Фестиваль богатырей "Русский век" пройдет в Рязани

24.05.18 16:49

© РИА Новости. Владимир Песня

24 мая. Interfax-Russia.ru - В Рязани в Центральном парке культуры и отдыха 26 мая состоится I городской исторический Фестиваль "Русский век", сообщила пресс-служба администрации города.

Мероприятие пройдет в формате "живой истории", где каждый предмет, действо, событие доступно для изучения, а все желающие смогут стать не просто очевидцем, но и участником событий истории нашей страны.

"Фестивальная программа пройдет одновременно на нескольких площадках: "Исторический лагерь IX-XIX вв", где можно будет познакомиться с бытом и жизнью русских воинов; "Ристалище", где для детей организуют игровой мастер-класс от Воеводы - военные игры, конкурсы, обучение приемам боя на мечах, а для всех зрителей - военно-историческая викторина; "Метательный тир", где пройдут состязания в личном и командном зачете по дисциплинам копье, нож, лук", - говорится в сообщении.

Кроме того, на площадке "Ремесленная слобода" для участников и гостей фестиваля пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам, мастер-классы по древним ремесленным технологиям. А на площадке "Ярмарка" ремесленники предложат большой ассортимент аутентичной одежды и обуви, украшений, предметов воинского снаряжения и доспеха, предметов быта и обихода, интерьера, керамики, кованных и берестяных изделий, сувенирной продукции.

На музыкальной площадке состоятся выступления этнографических и фольклорных коллективов с песнями, танцами, интерактивными программами для участников и гостей фестиваля.

Пую кп