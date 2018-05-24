|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.05.18 16:54
В Москве начали обучать гидов, желающих получить аккредитацию на ведение экскурсий по станциям метро
"Началось обучение гидов в рамках нового пилотного проекта "Экскурсии в метро". Обучающие лекции проводятся для специалистов, желающих получить аккредитацию на ведение экскурсий по станциям столичного метро",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского метрополитена.
По словам собеседника агентства, заявки на обучение, которое проходит три дня, подали уже более 100 человек.
"На первом занятии лекторы рассказывают об истории развития метро и особенностях проведения экскурсий на станциях метро. На двух следующих лекциях слушателям представляют информацию о правилах пользования и эксплуатации метрополитена. Также гиды узнают о технике безопасности и порядке работы в случае чрезвычайных происшествий", - сказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что гиды, успешно сдавшие экзамен, получат аккредитацию на проведение экскурсий.
|
Interfax-Russia.ru – Еще пять домов по программе реновации в Москве в ближайшее время будут готовы к заселению. Между тем, депутаты готовят проект федерального закона о реновации жилья.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-замглавы Минкультуры Пирумов вновь задержан, на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket