В Москве начали обучать гидов, желающих получить аккредитацию на ведение экскурсий по станциям метро

24.05.18 16:54

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Московский метрополитен начал обучение аккредитованных гидов для проекта "Экскурсии в метро".

"Началось обучение гидов в рамках нового пилотного проекта "Экскурсии в метро". Обучающие лекции проводятся для специалистов, желающих получить аккредитацию на ведение экскурсий по станциям столичного метро",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского метрополитена.

По словам собеседника агентства, заявки на обучение, которое проходит три дня, подали уже более 100 человек.

"На первом занятии лекторы рассказывают об истории развития метро и особенностях проведения экскурсий на станциях метро. На двух следующих лекциях слушателям представляют информацию о правилах пользования и эксплуатации метрополитена. Также гиды узнают о технике безопасности и порядке работы в случае чрезвычайных происшествий", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что гиды, успешно сдавшие экзамен, получат аккредитацию на проведение экскурсий.