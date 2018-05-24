Свыше 200 домов в Тюмени остались без света из-за урагана

24.05.18 17:05

© РИА Новости. Андрей Иглов

24 мая. Interfax-Russia.ru - В Тюмени в четверг растет число домов, которые остались без электричества из-за обрушившегося на город урагана.

В частности, по данным, опубликованным на сайте ПАО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (СУЭНКО), без электроснабжения остались десятки улиц в Заречной части города - это около 200 домов, в том числе многоэтажные жилые здания.

Ранее сообщалось, что днем в четверг автоматическое отключение электричества из-за сильного ветра произошло порядка в 30 зданиях на улицах Авторемонтная, Аккумуляторная, Интернациональная, Амурская.

Кроме того, во время урагана во многих офисах произошло кратковременное отключение электричества. Ветер повалил деревья, перевернул автобусные остановки. В селе Каскара под Тюменью ветер повредил кровлю общежития.

Из-за непогоды пришлось перенести выступление сводного хора из 500 человек с улицы в драмтеатр.