Ростех и Россети создадут кластер "цифровых" электросетей в Ярославской области

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Ярославль. 24 мая. ИНТЕРФАКС - ГК "Ростех", ПАО "Россети" и правительство Ярославской области заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве, предусматривающее создание в регионе интеллектуального инновационного кластера "цифровых" электросетей, сообщает "МРСК Центра".
Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018)
Целью проекта является более эффективная работа электросетевого комплекса, обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей региона за счет получения точной и оперативной информации, повышение управляемости и внедрение автоматизированного интеллектуального учета электроэнергии.
"Ярославская область - фактически первый регион, в котором интеллектуальная система даст возможность рядовым потребителям, бизнесу и государственным заказчикам управлять энергопотреблением более эффективно, в том числе распределять мощности при пиковых нагрузках. Важно и то, что сложное "умное" оборудование будет производиться на российских предприятиях госкорпорации "Ростех". Импортозамещение в этой чувствительной для страны сфере сегодня как никогда актуально", - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
"Россети" являются основным акционером "МРСК Центра".