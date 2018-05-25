Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников и убийству человека в Москве

25.05.18 08:49

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25 мая. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело об убийстве и захвате заложников возбуждено по факту инцидента на востоке Москвы, где мужчина застрелил соседа и удерживал его семью, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По факту убийства мужчины и захвату заложников возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 206 УК РФ (захват заложников)", - сказала Ю.Иванова в четверг "Интерфаксу".

По ее словам, мужчина, находясь в квартире по улице Молостовых, взял в заложники мужчину и женщину с ребенком. При силовой поддержке сотрудников ГУ МВД по Москве, СОБР Главного управления Росгвардии по Москве женщина с ребенком были освобождены, в квартире обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением, а подозреваемый госпитализирован в больницу.

"В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы и свидетели, устанавливается картина произошедшего", - сказала Ю.Иванова.

Статья 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, статья 206 УК РФ - на срок до пятнадцати лет.