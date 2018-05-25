Гордума Екатеринбурга отменила прямые выборы мэра

25.05.18 09:08

© РИА Новости. Илья Питалев

25 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты городской думы Екатеринбурга на заседании в пятницу приняли поправки в Устав города, касающиеся отмены прямых выборов главы города, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Урал" с заседания.

За принятие поправок проголосовали большинство депутатов.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 3 апреля в трех чтениях приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга.

Согласно законопроекту, глава города будет избираться не жителями, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, он же возглавит городскую администрацию.

Ранее в пятницу депутаты гордумы рассмотрели заявление о прекращении полномочий главы города и председателя Гордумы Евгения Ройзмана и проголосовали за его отставку.