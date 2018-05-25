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25.05.18 09:34
"Ростех" не несёт убытков от попадания "Рособоронэкспорта" под санкции США
"Тот показатель, который мы для себя установили как плановый, мы выполним. Пока мы не видим никаких предпосылок к тому, чтобы говорить об убытках", - сказал С.Чемезов на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума.
По его словам, госкорпорация только потеряла американский и европейский рынок спортивного и стрелкового оружия
"Рынки, которые мы потеряли - это, прежде всего, американские и европейские, объёмы там были небольшие, в основном продавалось спортивное стрелковое оружие производства "Калашников, - сказал глава "Ростеха".
"На сегодняшний день у нас объём рынка стрелкового оружия, который занял "Калашников", значительно вырос по сравнению с тем, что было до ввода санкций, потому что началось активное продвижение продукции в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Поэтому я не вижу особых проблем", - сказал С.Чемезов.
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