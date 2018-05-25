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25.05.18 09:43
Три человека погибли при пожаре под Томском
"При тушении пожара спасатели обнаружили в доме тела мужчины, женщины и ребенка. По предварительным данным, погибла супружеская пара с внуком", - говорится в пресс-релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
По данным пресс-службы главного управления МЧС по Томской области, пожар произошел в ночь на пятницу, загорелись три дачных домика, баня и автомобиль.
В результате пожара сгорели и обрушились два домика и баня, сгорел автомобиль, у третьего домика обгорела обрешетка крыши. Общая площадь пожара составила 35 кв. м, его причина устанавливается.
Представитель администрации Томского района на межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил, что предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
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