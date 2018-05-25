Оперативники в Магнитогорске задержали подозреваемых в убийстве предпринимателя

25.05.18 10:00

© РИА Новости. Андрей Архипов

25 мая. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы Магнитогорска (Челябинская область) задержали троих местных жителей, которых подозревают в убийстве директора ООО "Трансбетонгрупп" Дмитрия Лебедева.

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает в пятницу, что задержанные отправлены в изолятор.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы областной полиции, подозреваемые ранее не были судимы.

Как сообщалось, бизнесмен был убит в минувший четверг на проспекте Ленина у подъезда дома, где проживал. Ранним утром на него напали трое мужчин в масках. Предположительно, предпринимателя хотели похитить, но когда тот оказал сопротивление, убили. На его теле насчитали 37 ножевых ранений.

По факту убийства предпринимателя следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).