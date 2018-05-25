Глава МЧС Кемеровской области задержан за растрату и халатность

25.05.18 09:54

© РИА Новости. ФСБ РФ

25 мая. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР возбудили дело в отношении начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц, подозреваемых в халатности и растрате, сообщает пресс-служба СК РФ в пятницу.

"Мамонтов и Терентьев не запланировали и не проверяли, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня". Кроме того, выявлена причастность А.Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей", - говорится в релизе.

Сообщается, что А.Мамонтов задержан. С Г.Терентьевым проводятся следственные действия.

Следователи планируют предъявить им обвинение. Решается вопрос об избрани им меры пресечения.