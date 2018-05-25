Общественный транспорт Челябинска перейдет на газ к 2020 году

25.05.18 10:05

© РИА Новости. Алексей Дружинин

25 мая. Interfax-Russia.ru - Общественный транспорт Челябинска в полном объеме перейдет на использование газомоторного топлива к 2020 году, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с председателем правления ПАО "Новатэк" Леонидом Михельсоном в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Как сообщает пресс-служба главы региона, в рамках деловых переговоров обсуждался вопрос участия компании в проекте перевода общественного транспорта на использование газомоторного топлива. Также обсуждались перспективные инвестпроекты и возможность участия южноуральских предприятий в поставках для "Новатэка" продукции, оборудования и техники.

Как сообщалось, к 2020 году выбросы в атмосферу Челябинска планируется снизить на треть, в том числе за счет перевода транспорта на газ, ограничения движения автомобилей в периоды НМУ, выявления транспортных средств с превышением технических нормативов выбросов.