Перевозки по "единому" билету в Крым и обратно начнутся летом от аэропорта Анапы

25.05.18 10:13

© РИА Новости. Александр Кожохин

25 мая. Interfax-Russia.ru - Автономная некоммерческая организация "Единая транспортная дирекция" начинает с 1-го июня этого года перевозки от аэропорта Анапы (Краснодарский край) в Крым и обратном направлении в рамках проекта Fly&Bus, реализуемого также в аэропорту Симферополя, сообщила пресс-служба АНО "ЕТД".

Перевозки будут осуществляться в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

"Международный аэропорт Анапа рассчитывает, что услуга будет востребована среди жителей восточной части Крыма, а также желающих увидеть Крымский мост", - говорится в пресс-релизе.

Время поездки из аэропорта Анапы до Керчи составит около двух часов.

Электронный билет на автобус можно купить одновременно с билетом на самолет в авиакассах и на порталах покупки авиабилетов, а также по прилете в Анапу в зале получения багажа аэровокзального комплекса при предъявлении билета на самолет.

Стоимость "единого" билета на автобус из аэропорта Анапы в Керчь составляет 600 рублей, в Феодосию - 800 рублей, Судак - 900 рублей, Симферополь - 1 тыс. рублей, в Евпаторию, Севастополь и Ялту - 1,2 тыс. рублей.

Дети до двух лет в сопровождении взрослых следуют по "единому" билету бесплатно, детям до 12 лет предоставляется скидка 20%.

Мультимодальные перевозки по "единому" билету с использованием авиационного транспорта реализуются АНО "ЕТД" с 2016 года. Пилотным проектом стали перевозки по системе Fly&Bus из аэропорта Симферополя по Крыму.