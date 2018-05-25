Массовое заболевание гепатитом А произошло в удмуртской деревне

25.05.18 10:32

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Удмуртии совместно с региональным управлением Роспотребнадзора начали проверку по факту массового заболевания гепатитом А жителей деревни Сизево Завьяловского района.

Пресс-служба прокуратуры Удмуртии сообщает в пятницу, что накануне 12 жителей деревни были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с подозрением на гепатит А.

"В ходе медицинского освидетельствования данный диагноз подтвердился у 7 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время врачи-инфекционисты проводят обследование остальных жителей деревни, проведены работы по обеззараживанию воды в централизованном водопроводе.

Гепатит A, также называемый Болезнью Боткина, - острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А. Вирус передается фекально-оральным путем, как правило, при недостаточном уровне санитарных условий и перенаселенности.