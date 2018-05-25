Депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали за отставку Ройзмана

25.05.18 10:21

© РИА Новости. Павел Лисицын

25 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты городской думы Екатеринбурга на заседании в пятницу рассмотрели заявление о прекращении полномочий главы города и председателя Гордумы Евгения Ройзмана и проголосовали за его отставку, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал" с заседания.

За это решение высказались 25 депутатов из 33 присутствующих на заседании.

"Решение подписано и вступило в силу", - сообщил заместитель председателя думы Виктор Тестов. Теперь он будет исполнять обязанности мэра, а также главы городской думы.

Как сообщалось, Е.Ройзман на заседании городской думы во вторник объявил, что уходит в отставку, так как не хочет принимать участие во внесении в городской устав изменений, отменяющих прямые выборы мэра.