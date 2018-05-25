Любители компьютерных игр съедутся на международный турнир по киберспорту Ugra Open в Ханты-Мансийске

25.05.18 10:36

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

25 мая. Interfax-Russia.ru - Первый Международный турнир по киберспорту Ugra Open пройдет в Ханты-Мансийске 6-7 июня 2018 года в рамках десятого IT-форума стран БРИКС и ШОС.

Как сообщается на сайте Форума, соревнования пройдут по двум дисциплинам - в индивидуальном зачете по FIFA18 и в командном первенстве по DOTA2. Регистрация участников завершится 1 июня. В турнирах смогут принять участие все желающие старше 18 лет.

"О своем участии в Международном турнире (...) уже заявили киберспортсмены из Экваториальной Гвинеи, Мали, Камеруна, Ирака, Кот-д‘Ивуар, Украины и Китая", - говорится в сообщении.

Общий призовой фонд соревнований составит 500 тыс. рублей.

Отмечается, что киберспорт впервые станет и частью деловой программы IT-Форума. Планируется, что панельная дискуссия "Киберспорт, индустрия компьютерных игр" соберет ведущих российских экспертов в данной сфере. В частности, ожидается участие президента Федерации киберспорта Москвы Александра Горбаченко, лидера проекта "Кибер Россия" Романа Поволоцкого, генерального директора "Юбисофт игры" Ольги Лазаревой.

Эксперты обсудят игровую индустрию: в чем заключается образовательный потенциал игр, как выстроить партнерство представителей бизнеса, государства, педагогического сообщества для его реализации, а также какие возможности существуют, чтобы стать разработчиком игр.

X Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в Ханты-Мансийске 5-6 июня 2018 года. Его посетят, в частности, делегации Китая, Индии, представители Малайзии, Вьетнама. Ожидается, что в форуме примут участие более 2,5 тыс. человек из как минимум 45 стран.

Большое внимание планируется уделить обсуждению цифровой экономики, вопросов информационной безопасности. В частности, состоится международная экспертная встреча, посвященная безопасности корневых DNS-серверов.