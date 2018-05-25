Пенсионная реформа в России может начаться с 2019 года

25.05.18 10:47

© РИА Новости. Евгения Новоженина

25 мая. Interfax-Russia.ru - Пенсионная реформа в России, возможно, будет реализовываться в течение нескольких лет, начиная с 2019 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Понимаете, пенсионная реформа - это же не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова", - сказала Т.Голикова журналистам на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Т.Голикова пояснила, что компонентами пенсионной реформы могут быть, в том числе, пенсионный возраст, а также обычные страховые и досрочные пенсии. Важным компонентом вице-премьер считает социальное страхование в целом.

"Но это то, что я попыталась донести - понятно, что в короткое время это сделать невозможно - все-таки это изменение некоторых подходов в системе социального страхования глобально", - сказала зампред правительства.