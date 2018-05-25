Ведутся переговоры об удалении приложения Telegram из онлайн-магазинов Google и Apple

25.05.18 10:58

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

25 мая. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор находится в диалоге с юристами Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах компаний, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Александр Жаров в пятницу.

"Диалог с Google и Apple по этому вопросу идет. Мы переписываемся. Они придерживаются одной позиции, мы - другой... Это юридический диалог, который, я уверен, даст результат", - сказал А.Жаров.

По его словам, юристы Роскомнадзора и компаний "по-разному толкуют третий пункт решения суда, который говорит о том, что Роскомнадзор и иные юридические лица должны ограничить доступ к приложению".

"Они не хотят признавать себя "иными лицами", они хотят прямого требования к компаниям", - пояснил А.Жаров.

Вместе с тем он отметил, что прецеденты, когда по запросу РФ компании ограничивали доступ к приложениям в онлайн-магазинах App Store и Google Play, есть.

"В частности, это приложения соцсети LinkedIn и мессенджера Zelo", - уточнил он.

Он добавил, что у компаний есть три варианта исполнения требования Роскомнадзора.

"Это удаление полное из онлайн-магазина, ограничение доступа к конкретной стране, и ограничение функций приложения", - сказал глава ведомства.