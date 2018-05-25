Пятиклассница из Краснодара госпитализирована в тяжелом состоянии после "селфи" на крыше вагона поезда

25.05.18 11:15

© РИА Новости. Максим Туманов

25 мая. Interfax-Russia.ru - Школьница в Краснодаре получила тяжелейшие ожоги от удара током на крыше железнодорожного вагона, куда забралась, чтобы сделать "селфи", сообщила пресс-служба следственного управления на транспорте по ЮФО.

Инцидент произошел около 18:00 мск в четверг на станции "Пашковская" в Краснодаре. Девочка забралась на вагон поезда для того, чтобы сделать "селфи". Подойдя близко к контактной сети, ребенок получил удар электротока высокого напряжения.

Школьница была доставлена в ожоговое отделение Краснодарской краевой больницы с ожогами 90% тела, отмечает пресс-служба.

По факту происшедшего проводится доследственная проверка.