Крупный сочинский застройщик задержан по подозрению в мошенничестве с недвижимостью

25.05.18 11:27

© РИА Новости. Владимир Федоренко

25 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали застройщика ряда крупных объектов в Сочи Юрия Оганяна, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе прокуратуры региона.

Он подозревается в совершении двойных продаж квартир в ЖК "Плаза" в Адлерском районе, отметил представитель надзорного ведомства.

По его словам, Ю.Оганян задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) в отношении бизнесмена Вартана Татуляна.

В ближайшее время Ю.Оганяну будет избрана мера пресечения.

Как сообщалось, в апреле в рамках уголовных дел о нарушениях в строительной сфере, в том числе с привлечением средств дольщиков, в Краснодарском крае были задержаны 15 человек, проведено почти 100 обысков. Возбуждено порядка 40 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением законности при возведении многоквартирных домов с участием граждан.