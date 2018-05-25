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25.05.18 11:38

"Фортум" к 2020 году может построить на Ставрополье ветропарки мощностью более 200 МВт

© РИА Новости. Игорь Агеенко
25 мая. Interfax-Russia.ru - ПАО "Фортум" может построить на Ставрополье ветряные электростанции общей мощностью более 200 МВт к 2020 году, сообщает пресс-служба главы региона.

По информации пресс-службы, накануне состоялась рабочая встреча губернатора края Владимира Владимирова и гендиректора ПАО "Фортум" Александра Чуваева на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018). В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные со строительством компанией на территории края ветрогенерирующих объектов.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора, по итогам встречи никаких соглашений или меморандумов подписано не было.

По данным пресс-службы, в настоящее время "Фортум" занимается выбором и согласованием территорий для реализации проекта по строительству ветростанций.

Как сообщалось ранее, "Фортум" до недавних пор присутствовал в России только на рынке традиционной генерации, а прошлым летом получил проекты ДПМ ВИЭ в рамках конкурса по ветроэнергетике. Так, "Фортум" получил право построить объекты мощностью 18 МВт, 32 МВт, 16,8 МВт, 33,2 МВт, 50 МВт. Регионы вводов - Ростовская область (300 МВт), Краснодарский край (150 МВт), Ставропольский край (64 МВт), Ульяновская область (236 МВт), Татарстан (100 МВт), Мурманская область (150 МВт).

ПАО "Фортум" работает на территории Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, в 2017 году "Фортум" ввел в эксплуатацию ветропарк в Ульяновской области и приобрел у "Хевела" (СП "Роснано" и "Реновы") три солнечные электростанции общей мощностью 35 МВт - Плешановскую СЭС и Грачевскую СЭС в Оренбургской области, а также Бугульчанскую СЭС в Башкирии.

Финскому концерну Fortum принадлежит 94,88% акций "Фортума".

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