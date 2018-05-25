Налог с продаж вводить в России не планируется – Силуанов

25.05.18 11:57

© РИА Новости. Екатерина Штукина

25 мая. Interfax-Russia.ru - Введение налога с продаж предлагаться не будет, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе налоговой сессии в рамках ПМЭФ-2018.

"Нет", - ответил он на вопрос главы бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова, будет ли налог с продаж.