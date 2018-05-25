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25.05.18 12:11
Администрация НАО и представители потребсоюзов договорились о социально-экономическом сотрудничестве
Как сообщает пресс-служба администрации НАО, документ направлен на обеспечение стабильной работы потребкооперации в регионе.
После подписания соглашения глава округа Александр Цыбульский отметил, что потребкооперация в России, как устоявшаяся десятилетиями система, становится более современной, и в Ненецком округе требуется повысить ее эффективность и техническую оснащенность.
"НАО, как никакой другой регион, нуждается в развитии этого направления. У нас есть определенные ограничения - это удаленность и труднодоступность населенных пунктов и отсутствие в них большого количества доступных рабочих мест. Драйвером по развитию самозанятости населения как раз может стать потребкооперация. По сути потребкооперация в нашем округе должна связать жителей, занимающихся заготовкой и переработкой продукции, с конечными точками ее реализации, то есть с потребителем", - цитирует пресс-служба А.Цыбульского.
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