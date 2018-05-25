Теплая погода без дождей сохранится в Петербурге на выходных

25.05.18 12:32

© РИА Новости. Алексей Даничев

25 мая. Interfax-Russia.ru - Теплая погода без дождей ожидается в Петербурге на День города, 27 мая, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре в пятницу.

Характер погоды в выходные по всей Ленинградской области сохранится. Продолжится влияние антициклона, а садков не ожидается.

Ветер ночью слабый, днем в субботу западного направления до 3-8 м/с, в воскресенье повернет к северному и усилится до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, в восточных районах в субботу до 1-6 тепла, днем - 20-25 градусов, у водоемов до плюс 18. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Санкт-Петербурге без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем - 20-22 градуса, в субботу до плюс 24.