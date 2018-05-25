Новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек" прибыл в Севастополь

25.05.18 12:20

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

25 мая. Interfax-Russia.ru - Флаг ВМФ поднимут в начале июня на малом ракетном корабле "Вышний Волочек", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Черноморского флота.

"Сегодня в главную базу Черноморского флота Севастополь прибыл новейший малый ракетный корабль (мрк) "Вышний Волочёк". После совершения морского перехода экипаж проведёт комплекс регламентных работ и начнет подготовку корабля к торжественной церемонии по подъему военно-морского флага, которую планируется провести в начале летнего периода обучения", - сообщили в пресс-службе.

Летний период обучения в вооруженных силах стартует 1 июня.

В феврале начальник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения Павел Печковский сообщил, что "корабль должен был быть сдан в прошлом году". "Но в связи с выполнением мероприятий по импортозамещению мы ожидаем его получения. Я думаю, что в марте Военно-морской флот пополнится еще одной боевой единицей", - сказал П.Печковский.

"Вышний Волочёк" - шестой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенный для Черноморского флота России. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.