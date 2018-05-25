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25.05.18 12:35

Тульская область в четверг заключила на ПМЭФ 17 соглашений на 70 млрд рублей

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
25 мая. Interfax-Russia.ru - Тульская область по итогам первого дня работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) заключила 17 соглашений на 69,7 млрд рублей. сообщила пресс-служба облправительства.

Одно из заключенных соглашений предусматривает создание в ТОСЭР "Ефремов" биотехнологического кластера. Там же будет размещен ряд малых и средних предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья.

В Новомосковске построят один из крупнейших в Европе логистических центров. Реализация этого соглашения придаст новый импульс в развитии как города, так и области в целом. Проект позволит создать 600 новых рабочих мест. Соглашение с компанией "ЕвроХим" принесет области 30 млрд рублей и 1250 рабочих мест.

В ОЭЗ "Узловая" будет создано современное, уникальное для России предприятие с применением новейших технологий по производству окиси пропилена, толуилендиизоцианата (ТДИ) и метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

Также в рамках форума глава региона Алексей Дюмин провел ряд деловых встреч с руководителями российских и зарубежных компаний.

"Мы нацелены на то, чтобы соглашения, которые мы сегодня подписали, были реализованы. Очень приятно, что, помимо российских инвесторов, к нам приходят иностранные компании, готовые работать на тульской земле. Мы находимся в активном диалоге с китайскими, индийскими, австрийскими партнерами. Новые инвестиционные проекты позволят развивать особую экономическую зону "Узловая", куда приходят новые резиденты, территорию опережающего социально-экономического развития "Ефремов". Чем сильнее будет наша экономика, тем выше будет качество жизни в регионе", - подчеркнул А.Дюмин.

Форум в Санкт-Петербурге завершится 26 мая.

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