Фестиваль авторской песни пройдет на Куликовом поле

25.05.18 12:40

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

25 мая. Interfax-Russia.ru - Исполнители из различных регионов России и зарубежья примут участие во Всероссийском фестивале авторской песни "Куликово поле", который откроется в пятницу у села Монастырщино Кимовского района Тульской области.

18-й бардовский фестиваль приурочен ко дню поминовения святого благоверного князя Дмитрия Донского (отмечается 1 июня), сообщили "Интерфаксу" в дирекции музея-заповедника "Куликово поле".

К участию в конкурсе приглашены авторы и исполнители произведений в жанре авторской (бардовской) песни, члены творческих объединений, студенческих клубов авторской песни и клубов самодеятельной песни. Традиционно он проходит в пяти номинациях: авторы, композиторы, исполнители-солисты, вокальные дуэты, ансамбли. Заявиться участники могли как в одной, так и в нескольких номинациях.

Фестивальный конкурс пройдет в три тура. Жюри прослушает конкурсантов и отберет лучшие номера для исполнения на главной сцене. Во время вечернего концерта будут определены лауреаты и дипломанты песенного конкурса, которые примут участие в битве за Гран-при фестиваля в субботу.

В этом году в состав жюри вошли Алексей Витаков, Борис Щеглов, Михаил Калинкин, Михаил Башаков, Шухрат Хусаинов, Сергей Канунников, Борис Плотников, Анатолий Багрицкий, Григорий Войнер, Виктор Каменский, Павел Аксенов, Михаил Зверев, Станислав Селиванов, Юлия Тузова.

Помимо судейства они выступят в большом гостевом концерте. Здесь также ожидаются выступления ансамблей "Порт Сентябрь", "Баклуши Beat" и других музыкантов.

Кроме фестивальной программы участников и зрителей ждут творческие мастерские, развлекательные конкурсы. Также состоится детский конкурс-концерт, конкурс военной песни. Завершится фестиваль 27 мая.

Всероссийский фестиваль авторской песни "Куликово поле" проводится с 2001 года у слияния рек Дон и Непрядва, где в 1380 году войска Дмитрия Донского отстояли российскую государственность.