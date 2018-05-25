Из-за денег: судно "Николай Касаткин" арестовано в Южной Корее из-за долгов перед экипажем
  
Найти виновного: в катастрофе малазийского Boeing вновь обвинили РФ
   
Первый ход: Кремль сомневается в искренности видеообращения Юлии Скрипаль
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
25.05.18 12:40

Фестиваль авторской песни пройдет на Куликовом поле

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
25 мая. Interfax-Russia.ru - Исполнители из различных регионов России и зарубежья примут участие во Всероссийском фестивале авторской песни "Куликово поле", который откроется в пятницу у села Монастырщино Кимовского района Тульской области.

18-й бардовский фестиваль приурочен ко дню поминовения святого благоверного князя Дмитрия Донского (отмечается 1 июня), сообщили "Интерфаксу" в дирекции музея-заповедника "Куликово поле".

К участию в конкурсе приглашены авторы и исполнители произведений в жанре авторской (бардовской) песни, члены творческих объединений, студенческих клубов авторской песни и клубов самодеятельной песни. Традиционно он проходит в пяти номинациях: авторы, композиторы, исполнители-солисты, вокальные дуэты, ансамбли. Заявиться участники могли как в одной, так и в нескольких номинациях.

Фестивальный конкурс пройдет в три тура. Жюри прослушает конкурсантов и отберет лучшие номера для исполнения на главной сцене. Во время вечернего концерта будут определены лауреаты и дипломанты песенного конкурса, которые примут участие в битве за Гран-при фестиваля в субботу.

В этом году в состав жюри вошли Алексей Витаков, Борис Щеглов, Михаил Калинкин, Михаил Башаков, Шухрат Хусаинов, Сергей Канунников, Борис Плотников, Анатолий Багрицкий, Григорий Войнер, Виктор Каменский, Павел Аксенов, Михаил Зверев, Станислав Селиванов, Юлия Тузова.

Помимо судейства они выступят в большом гостевом концерте. Здесь также ожидаются выступления ансамблей "Порт Сентябрь", "Баклуши Beat" и других музыкантов.

Кроме фестивальной программы участников и зрителей ждут творческие мастерские, развлекательные конкурсы. Также состоится детский конкурс-концерт, конкурс военной песни. Завершится фестиваль 27 мая.

Всероссийский фестиваль авторской песни "Куликово поле" проводится с 2001 года у слияния рек Дон и Непрядва, где в 1380 году войска Дмитрия Донского отстояли российскую государственность.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.05.18 14:21
Москва заключила соглашения о сотрудничестве с Калининградской и Тамбовской областями
.
  25.05.18 13:58
Собянин призывает новое правительство РФ передать больше полномочий на региональный и муниципальный уровни
.
  25.05.18 13:45
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за заморозков
.
  25.05.18 13:18
Канатная дорога в Москве может стать общественным транспортом
.
  25.05.18 08:49
Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников и убийству человека в Москве
.
  24.05.18 16:54
В Москве начали обучать гидов, желающих получить аккредитацию на ведение экскурсий по станциям метро
.
  24.05.18 16:09
Собянин поддерживает проект "открытой реанимации"
.
  24.05.18 14:52
Туристы смогут зарегистрироваться в центрах госуслуг Москвы в дни ЧМ
.
  24.05.18 13:36
Археологи попросили остановить благоустройство двух переулков в центре столицы
.
  24.05.18 13:00
Ученик московской школы получил ножевое ранение на занятии


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket