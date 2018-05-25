Ростелеком, Росатом и Ярославская область будут сотрудничать в сфере здравоохранения

25.05.18 12:56

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 мая. Interfax-Russia.ru - Госкорпорациия "Росатом", ПАО "Ростелеком" и правительство Ярославской области подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) трехсторонний меморандум о взаимодействии по проекту "Цифровое здравоохранение Ярославской области", сообщает Ростелеком.

Проект предполагает обустройство сетей передачи данных в медицинских организациях, оснащение компьютерами и периферийными устройствами рабочих мест медицинского и административного персонала, оснащение центра обработки данных, разработку новых и интеграцию существующих информационных систем, включая архивы лабораторных исследований и медицинских изображений.

Срок реализации проекта - 2018-2031 годы.

На первом этапе проекта (II кв. 2018 - 2019 годы) инфраструктура будет создана в "пилотных" медицинских организациях - областной больнице, в больнице № 2 и поликлинике № 2 Ярославля. Со II квартала 2019 года начнется масштабирование на территории всей области.

"Мы реализуем федеральный проект подключения лечебно-профилактических учреждений к интернету, в том числе в Ярославской области. Благодаря "Ростелекому" медики даже в сельских поселениях стали чаще проводить видеоконференции и онлайн-консультации. Несомненно, это позволяет сделать медицину более доступной, одновременно заметно повышая качество оказания медицинской помощи", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелеком" Михаила Осеевского.

"Будучи высокотехнологичной компанией, накопившей солидный опыт и компетенции в сфере цифровизации "Росатом" намерен активно заняться внедрением эффективных цифровых решений в здравоохранении для достижения целей, поставленных президентом Российской Федерации", - сказал генеральный директор "Росатом" Алексей Лихачёв.