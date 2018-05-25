Москва отвергает обвинения со стороны Нидерландов и Австралии в крушении "Боинга" рейса МН17

25.05.18 13:07

© РИА Новости. Сергей Гунеев

25 мая. Interfax-Russia.ru - В Кремле не знают, насколько можно доверять выводам международной следственной группы, расследовавшей крушение малазийского "Боинга", категорически отвергают обвинения в свой адрес со стороны Нидерландов и Австралии в ответственности за крушение этого самолета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Д.Пескова в пятницу была поднята тема обвинения Нидерландами и Австралией России в том, что РФ ответственна за крушение Боинга MН17. В связи с этим у пресс-секретаря спросили о реакции Кремля на это.

Д.Песков напомнил в ответ, что эта тема накануне затрагивалась президентом РФ Владимиром Путиным в ходе совместной пресс-конференции по итогам его переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Расследование, которое проводилось в Нидерландах этой следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. И, конечно, не имея возможности быть полноценным участником работы следственной группы, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы", - сказал Д.Песков.

Его спросили, может ли он по существу обвинений повторить уже звучавший тезис, что Россия категорически отвергает их.

"Безусловно", - ответил Д.Песков.

При этом он напомнил, что именно Украина, на территории которой в то время проходили боевые действия, не предприняла надлежащих мер по закрытию своего воздушного пространства.

Д.Песков ответил на вопрос о том, на каком основании Россия могла бы войти в состав международной следственной группы.

"Это совместная следственная группа, и Россия изъявляла свою готовность оказать все необходимое содействие в установлении причастных и виновных в этой трагедии", - сказал пресс-секретарь.