Канатная дорога в Москве может стать общественным транспортом

25.05.18 13:18

© РИА Новости. Денис Гришкин

25 мая. Interfax-Russia.ru - Современная канатная дорога может стать общественным транспортом в столице уже через три года, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) в пятницу.

Н.Сергунина уточнила, что проект создания новой воздушной трассы между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" предлагается реализовать на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

"Предполагаемый объем инвестиций в строительство нового транспортного объекта - около 4 млрд рублей. После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности. Инвестор сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет", - рассказала заммэра.

Она пояснила, что проектом не предусмотрено финансовое участие города ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации.

Н.Сергунина подчеркнула, что новый комфортный вид транспорта соединит два района, разделенные Химкинским водохранилищем, и сократит время пассажиров в пути с 45 минут до 7. Прогнозируемый пассажиропоток - до 19 тыс. человек в сутки.

Предполагается, что канатная дорога будет интегрирована в единую транспортную сеть, оплатить проезд будет возможно картой "Тройка".