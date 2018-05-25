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25.05.18 13:34

IT-технопарк за 1 млрд рублей намерена построить ГК "ИТ-Град" в Севастополе

© РИА Новости. Евгений Биятов
25 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Севастополя и группа компаний "ИТ-Град" подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта строительства ИТ-кластера в Севастополе, инвестиции в технопарк оцениваются в 1 млрд рублей.

"Технопарк "ИТ Крым" открывается на частные средства. Общий объем инвестиций - более 1 млрд рублей, планируемые сроки окупаемости - 7 лет. Основной инвестор - группа компаний "ИТ-Град", - говорится в пресс-релизе технопарка.

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов: осенью 2018 года запланирован ввод в эксплуатацию основного корпуса, после будут созданы "дополнительные рабочие пространства, бизнес-инкубатор, конференц-залы, лаборатория прототипирования, спортивный комплекс, бассейн и апартаменты для приезжих специалистов". К началу 2020 года планируется запустить в работу все четыре корпуса технопарка.

На официальном сайте компании "ИТ-Град" говорится, что она создана в 2008 году, специализируется на предоставлении "облачных" услуг корпоративным заказчикам, на проектировании и построении приватных облачных инфраструктур.

В пресс-релизе отмечается, что ГК "ИТ-Град" уже реализовала ряд ИТ-проектов, включая строительство дата-центра, запуск ряда стартапов, сотни проектов по миграции инфраструктуры клиентов в облако.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем ООО "ИТ-Град" (Санкт-Петербург) является гендиректор компании Дмитрий Гачко. Выручка компании за 2016 год составила 250,32 млн рублей, чистая прибыль - около 26,76 млн рублей.

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